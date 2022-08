Val di Non, Recuperato il radiocollare dell’orso M78: “animale non confidente”

Posted on

Esito negativo anche per il secondo test svolto sui quattro casi sospetti di infezione da Covid-19 in Alto Adige. Due studenti dell’Università di Trento in quarantena in Polonia e Romania Bolzano – Lo rende noto l’Azienda sanitaria provinciale. Tutti e quattro i pazienti si trovano in buone condizioni di salute e non presentano sintomi influenzali. […]