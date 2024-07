Val di Non: precipita nel torrente con il trattore: muore 80enne

L’uomo di 84 anni, originario di Segno, è precipitato per 20 metri nel torrente Pongaiola a Taio

Segno (Trento) – Con il suo mezzo agricolo stava percorrendo la vecchia ss43 quando – per cause da accertare – si è infilato in un’apertura nel guardrail precipitando nel greto del torrente, in località Sabino. In pochi minuti in zona sono arrivati i vigili del fuoco, le forze dell’ordine assieme a sanitari e soccorso alpino. Particolarmente complesso il recupero della salma e del mezzo. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco di Taio, Denno e Ton, oltre ai permanenti di Trento con il nucleo Saf e l’autogru.

In breve

Furto all’Aquila Store, nel quartiere delle Albere, a Trento: è il quarto in pochi mesi. Un ladro è entrato in azione nel pomeriggio di domenica 7 luglio, quando il negozio era chiuso. Sarebbe passato dal garage sotterraneo, sfondando la porta. Il valore del bottino deve ancora essere definito con esattezza, ma si tratterebbe di qualche migliaio di euro.