Val di Ledro: 60enne muore mentre lavora nei boschi, ferita la sorella

Posted on

L’uscita di strada autonoma, si è verificata nella tarda mattinata di giovedì a Borgo Valbelluna Belluno – Vigili del fuoco bellunesi mobilitati giovedì mattina alle 11.30, in Borgo Dante, nel comune di Borgo Valbelluna per l’uscita autonoma di un’autovettura, scontratasi contro la recinzione di un’abitazione privata. Entrambi gli occupanti dell’auto sono finiti in ospedale. I […]