Val di Fiemme, valanga sul monte Agnello: salvo escursionista sfiorato dalla neve. Allerta anche in Val dei Mocheni

Si tratterebbe di un distacco in zona Monte Agnello nei pressi di Ziano di Fiemme. Allerta anche in Val dei Mocheni per un secondo distacco

Notizia in aggiornamento

Predazzo (Trento) – Uno scialpinista sarebbe riuscito ad evitare il distacco di una massa nevosa, martedì in tarda mattinata, nel canalone ovest del monte Agnello. Si tratterebbe di una valanga con un fronte di 150 metri.Verifiche in corso in quota, da parte del soccorso alpino.

Il monte Agnello è una montagna delle alta 2.357 metri. Si trova nel gruppo del Latemar, nelle Dolomiti della val di Fiemme. Il monte Agnello segna il confine tra il comune di Tesero con quello di Predazzo.

In breve

Un’altra valanga di grosse dimensioni è stata segnalata poco prima di mezzogiorno in Val dei Mocheni. Anche in questo caso elicottero e soccorso alpino sul posto per verificare l’area interessata dal distacco e accertare che non vi siano persone travolte.