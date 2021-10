Val di Fiemme, sorvolo aerei militari: nei giorni scorsi anche su altre valli. Fugatti: “Chiesti chiarimenti alla Difesa”

Posted on

CUNEO (Cuneocronaca.it) – Le previsioni meteo non hanno scoraggiato i 1250 iscritti alla 22^ Granfondo La Fausto Coppi: un plotone rosa quello che preso il via alle 7 da piazza Galimberti a Cuneo, sfidando le previsioni del tempo (Il vincitore Forni nell’immagine di Fotoservice). Il tempo ha tenuto per tutta la mattina: 21°C la temperatura […]