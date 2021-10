Val di Fiemme, ore di apprensione per Flavio Volcan scomparso mercoledì da Tesero

Da mercoledì 6 ottobre, non si hanno più notizie di Flavio Volcan, 79enne

Tesero (Trento) – I familiari non vedendolo entrare, hanno dato l’allarme. In poco tempo si è messa in azione la macchina dei soccorsi.

I parenti dell’uomo hanno chiesto aiuto al mondo dei social: “Flavio si è allontanato mercoledì mattina (6 ottobre ndr) da casa a Tesero e non è ancora rientrato, se qualcuno lo avesse visto o ha delle informazioni è pregato di contattarci o avvertire la centrale operativa al numero di telefono 0462-248700.

La scomparsa