Elisa Deflorian muore dopo la tragica caduta sul Lagorai: val di Fiemme in lutto

La giovane di 27 anni, originaria di Ziano, era scivolata in un canalone innevato per circa 50 metri. L’incidente era avvenuto poco sotto cima Canzenàgol, nel Lagorai, versante di Fiemme

Val di Fiemme (Trento) – Il sorriso di Elisa Deflorian, 27 anni, si è spento in queste ore, dopo la tragica escursione di alcuni giorni fa sul Lagorai. Un dolore immenso per la comunità di Fiemme ma non solo. Sportiva, gentile, grande appassionata di montagna e molto conosciuta in tutta la valle, che oggi la ricorda con grande tristezza.

La notizia della sua morte avvenuta in ospedale, al Santa Chiara di Trento, è arrivata a dieci giorni dall’incidente che aveva avuto in montagna ed in seguito al quale aveva riportato diversi politraumi gravi.

Nel corso di un’escursione era precipitata, in un canalone innevato. La zona impervia è quella nei pressi di Cima Canzenagol, nel Lagorai, sul versante di Fiemme. Le sue condizioni erano parse subito gravi. Soccorsa dai sanitari, era stata trasferita al Santa Chiara di Trento in elicottero, dove è scomparsa in queste ore.

“Ora vola fra le tue montagne Eli, il tuo sorriso sarà indimenticabile, riposa in pace”, uno dei primi commenti sui social per ricordare la giovane, molto conosciuta anche nel Primiero Vanoi, zona che frequentava da tempo e dove ha molti amici.