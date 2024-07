Val di Fiemme, grave incidente in moto nei pressi di Capriana

Soccorsi in azione sabato pomeriggio verso le 16.30 per un motociclista rimasto ferito nei pressi del lago di Stramentizzo

In aggiornamento

Capriana (Trento) – Avrebbe riportato ferite molto gravi un centauro caduto sabato pomeriggio con la sua moto, nei pressi del lago di Stramentizzo, a breve distanza da Capriana in Val di Fiemme. Sul posto sono stati mobilitati poco dopo le 16.30, i sanitari di zona con il supporto dell’elisoccorso e i vigili del fuoco.

In breve

Valsugana, stava lavorando nella sua proprietà quando, per cause ancora da accertare, è rimasto ferito dal suo motocoltivatore. L’uomo, un 80enne di Castelnuovo, ha riportato fratture multiple alle gambe. A liberarlo i vigili del fuoco di Castelnuovo che hanno dovuto smontare il macchinario per intervenire. E’ stato elitrasportato al Santa Chiara di Trento.

Caduta in quota poco dopo le 10 di sabato 27 luglio per un escursionista di 36 anni che con due compagni stava scendendo a piedi da Cima d’Ambiez verso Bocca d’Ambiez. La chiamata all’112 è arrivata alle 10.20; a dare l’allarme i due compagni di escursione dell’infortunato. L’uomo è scivolato per una decina di metri riportando vari traumi, non ha mai perso conoscenza ma è stato trasferito al Santa Chiara di Trento.