Val di Fiemme, precipita in parete e perde la vita mentre attrezza una via: recuperato dal Pelikan di Bolzano

Ha perso la vita giovedì dopo essere precipitato per circa quaranta metri, mentre da solo, stava attrezzando una via lungo una parete in località Salime, nella valle del Rio Bianco, sopra l’abitato di Panchià in Valle di Fiemme. La vittima è Lorenzo Scalet, 56 anni, residente a Tesero, ex finanziere in pensione. Lascia la moglie e due figli

Tesero (Trento) – Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. L’allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è stato lanciato poco prima delle 19 di giovedì sera, dai familiari che non lo hanno visto rientrare a casa.

Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino settentrionale, ha chiesto l’intervento degli operatori della Stazione Val di Fiemme che si sono diretti sul posto, seguendo le indicazioni dei familiari che conoscevano il luogo dove l’uomo si sarebbe recato. Saliti con i mezzi e dopo circa un quarto d’ora di cammino, i soccorritori hanno raggiunto la base della parete di roccia, dove hanno trovato il corpo senza vita dell’arrampicatore.

Sul posto è stato fatto arrivare l’elicottero Pelikan di Bolzano che, dopo il nullaosta delle autorità, ha recuperato a bordo la salma con il verricello e la ha trasferita a Tesero. Hanno collaborato all’intervento anche i Vigili del Fuoco.