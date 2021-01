Val di Fassa, valanga in zona rifugio Gardeccia: una persona estratta dalla neve

Si è staccata verso le 11.30 di domenica, soccorso alpino in azione con il supporto dell’elicottero

Notizia in aggiornamento

Val di Fassa (Trento) – È rimasto fortunatamente illeso lo sciatore travolto domenica mattina da una valanga nei pressi del rifugio Gardeccia in Val di Fassa.

Sarebbe rimasto sepolto sotto la massa di neve per alcuni minuti. Grazie ai compagni, presenti sul posto, è stato estratto dopo pochi minuti.

In zona è intervenuto l’elicottero di Trentino emergenza che ha trasferito la persona travolta dalla massa nevosa, all’ospedale di Cavalese per alcuni controlli.

Il pericolo valanghe in queste ore è molto elevato su tutte le Dolomiti, gli esperti raccomandano la massima prudenza.

In breve

Sanitari del 118 in azione domenica in tarda mattinata anche a Pelugo in Val Rendena, per un 40enne precipitato da un tetto alto dieci metri, mentre spalava neve. Avrebbe riportato diverse ferite ma non sarebbe in pericolo di vita.