Val di Fassa, Soccorso alpino in azione sulla Pista Prà Martin nella Skiarea Catinaccio

Si è concluso verso le 18.30 di domenica un intervento in soccorso di una scialpinista fassana del 1966 che si è infortunata ad un arto inferiore

Val di Fassa (Trento) – Dopo essere caduta, la scialpinista, in fase di discesa, lungo la pista Prà Martin nella Skiarea Catinaccio (Ciampedie-Vigo di Fassa), a una quota di circa 2.000 m.s.l.m.. La chiamata di emergenza è arrivata verso le 17.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino settentrionale del Soccorso Alpino e Speleologico ha attivato la Stazione competente Centro Fassa. Tre soccorritori hanno raggiunto l’infortunata in circa 15 minuti con il quad in dotazione alla Stazione. La donna è stata stabilizzata, imbarellata e trasferita in sicurezza a valle, dove la aspettava un’ambulanza per il trasferimento all’ospedale di Cavalese.

La Stazione Centro Fassa ringrazia i gestori degli impianti di risalita della Val di Fassa che, tenendo le piste battute, nel corso dell’inverno hanno reso più agevoli gli interventi di soccorso come questo.