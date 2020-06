Val di Fassa, ritrovato senza vita nel canalone Holzer, Karl Messavilla  disperso da lunedì

È stato ritrovato alle prime luci dell’alba il corpo senza vita dell’escursionista altoatesino di 62 anni, il cui mancato rientro era stato denunciato verso le 23 di lunedì dai familiari

Canazei (Trento) – L’uomo era uscito da solo e ben equipaggiato per un’escursione in Val Lasties. Il corpo è stato ritrovato nella prima parte del canalone Holzer a una quota di circa 2.400 m.s.l.m. Fatale per l’uomo una scivolata lungo il canalone ancora innevato. Difficile ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.

Le ricerche erano cominciate nella notte. Il coordinatore dell’Area operativa Trentino settentrionale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento dell’elicottero per effettuare un sorvolo nella zona della val Lasties, indicata dai familiari come la destinazione scelta dall’escursionista, che ha dato esito negativo.

Le ricerche sono riprese alle prime luci dell’alba con l’elicottero che ha portato in quota una decina di operatori della Stazione Alta Fassa del Soccorso Alpino. Verso le 6.30 il ritrovamento del corpo senza vita dell’uomo. Dopo il nullaosta delle autorità, la salma è stata elitrasportata a Canazei.