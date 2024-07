Val di Fassa, frana lungo il sentiero delle scalette sul Catinaccio: nessuna persona coinvolta

Nessuna persona è rimasta coinvolta dalla frana staccatasi martedì mattina sul Catinaccio in Val di Fassa e che ha interessato il sentiero delle Scalette n. 583, tra il rifugio Gardeccia e il passo delle Scalette

Canazei (Trento) – La frana è scesa da un canalone per circa 200 metri, interessando una cinquantina di metri di sentiero, a una quota di circa 1.900 metri. La Centrale Unica di Emergenza, attivata poco dopo le 11, ha chiesto l’intervento dell’elicottero Ecureuil, che ha imbarcato a bordo un geologo e un operatore della Stazione Centro Fassa del Soccorso Alpino e Speleologico per verificare la situazione dall’alto con un sorvolo.

Contemporanemanente, altri due soccorritori della Stazione Centro Fassa hanno percorso il sentiero fino al rifugio Antermoia per controllare che non ci fossero persone in difficoltà sul tracciato. Appurato che la frana non ha coinvolto nessun escursionista, i soccorritori sono in rientro.

In breve

Infortunio sul lavoro in Trentino: è accaduto martedì mattina in via Bettega a Molveno. Un operaio di 46 anni è caduto da un’impalcatura sul balcone di una casa in ristrutturazione. L’uomo ha fatto un volo di un metro, ma si è procurato una frattura esposta ed è stato portato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento.