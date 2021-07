Val di Fassa, escursionista scivola sul nevaio sotto il passo delle Cigolade. Tre bambini feriti in altri incidenti

Recuperato illeso dall’elisoccorso

Val di Fassa (Trento) – Un escursionista di 24 anni della provincia di Ferrara stava percorrendo il sentiero E541 che dal passo delle Cigolade scende verso il rifugio Vajolet (gruppo del Catinaccio, Val di Fassa), quando è scivolato su una lingua di neve per circa cinquanta metri. Nella caduta, il ragazzo si è procurato delle escoriazioni. Sono stati i due compagni di escursione a chiamare il Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 19.

Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino settentrionale, ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha recuperato a bordo un operatore della Stazione Centro Fassa. Il Tecnico di Elisoccorso e il soccorritore sono stati verricellati sull’infortunato, circa 50 metri più a valle del sentiero, e, dopo aver valutato le condizioni sanitarie con il medico, hanno proceduto a recuperarlo a bordo dell’elicottero.

Con un secondo verricello sono stati recuperati a bordo anche i due compagni di escursione. I tre escursionisti sono stati elitrasportati a Pozza di Fassa e affidati agli operatori della Stazione Centro Fassa. Non è stato necessario il ricovero in ospedale.

Una bambina di sette anni è caduta sabato pomeriggio da un sentiero sopra il lago di Idro nel comune di Bondone in Valle del Chiese. I sanitari sono giunti sul posto con l’elicottero e la piccola, ferita ma non in pericolo di vita, è ricoverata al Santa Chiara di Trento.

Altri bambini hanno dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso del Santa Chiara: un bimbo di otto anni si è infortunato nel pomeriggio a Spormaggiore (non è grave). Infine in serata, poco dopo le 21, una piccola di appena un anno a Gardolo è stata urtata da un’automobile. La piccola è ricoverata al Santa Chiara ma anche in questo caso, fortunatamente, fuori pericolo.

In breve

Addio a David Wilkinson, poeta e marito di Caterina Dominici. Aveva 61 anni, nativo di Manchester, laurea a Oxford, si era fermato a vivere in Val di Non per amore della amatissima compagna. E’ scomparso improvvisamente per un attacco cardiaco il poeta inglese naturalizzato italiano, David Wilkinson». A darne la triste notizia, con queste parole, è la moglie Caterina Dominici, noto volto della politica e della cultura trentina: «Sono sotto shock, ancora incredula, è stato tutto così improvviso». Pochi minuti d’attesa all’arrivo dell’ambulanza, ma non c’è stato nulla da fare.