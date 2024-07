Val di Fassa, addio a Gino Comelli, pioniere del soccorso in montagna

Guida alpina, soccorritore e tra i fondatori dell’Aiut Alpin Dolomites

NordEst – “Gino ha dato moltissimo al mondo del soccorso organizzato in montagna. – commenta il presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino Walter Cainelli – era una persona lungimirante, con una visione chiara e spesso anticipatrice, e con la gentilezza e la disponibilità verso gli altri che lo contraddistinguevano, è stato un vero protagonista all’interno della nostra organizzazione. Senza dubbio, è anche grazie al suo contributo e alla sua visione che il Soccorso Alpino e Speleologico è cresciuto e si è innovato in questi ultimi quarant’anni”.

Nato nel 1954 in Friuli Venezia Giulia, dopo essersi trasferito in Val di Fassa, Gino è entrato a far parte del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino nel 1980. La sua Stazione era quella dell’Alta Val di Fassa, di cui è stato a capo dal 1990 al 2015. Tecnico di elisoccorso e istruttore nazionale, oltre che Guida alpina, era una soccorritore preparato e attento, un punto di riferimento per tutti. Soltanto pochi mesi fa, a dicembre, l’intervista in occasione del suo pensionamento dall’Aiut Alpin Dolomites, realtà che aveva contribuito a fondare.

