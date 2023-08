Val di Cembra, il 30enne Ivan Kolomiyets si schianta e muore in moto. Domenica impegnativa per il 118

Un motociclista di 30 anni, è morto in seguito ad un incidente stradale, avvenuto attorno alle 10.30 di domenica, sulla strada statale 612 della valle di Cembra, all’altezza del Comune di Altavalle

Val di Cembra (Trento) – Era un grande appassionato di moto la vittima dell’incidente avvenuto in Trentino domenica mattina. Ivan Kolomiyets, origine ucraina, era da poco tornato da un periodo a Malta, dove si era recato per lavoro, ma riuscendo a trovare anche qualche ora di svago. Il giovane aveva frequentato l’istituto Lorgna Pindemonte, quindi il centro professionale San Giuseppe e lavorava al Mollificio Adige Spa.

L’uomo, residente nel Veronese – hanno ricostruito i carabinieri di Cavalese – ha perso il controllo della moto ed è prima finito contro il guardrail e poi in una scarpata. I soccorsi sono stati chiamati da un automobilista di passaggio. Sul posto anche i vigili del fuoco volontari di Altavalle ed il personale sanitario.

In breve

Domenica mattina, poco prima delle 3.30, i vigili del fuoco di Egna sono intervenuti per un incidente sul lavoro presso il centro di riciclaggio di Egna insieme ai vigili del fuoco di Ora. Un operaio è rimasto impigliato con il braccio in un nastro trasportatore per motivi sconosciuti. Il braccio è stato completamente reciso. I paramedici della Croce Bianca della Bassa Atessina hanno curato il ferito grave e lo hanno trasportato all’ospedale di Bolzano. Il braccio, che era ancora incastrato nella macchina, è stato recuperato dai vigili del fuoco e immediatamente trasportato in ospedale. I carabinieri stanno indagando sull’incidente.

Due elicotteri si sono levati in volo verso Riva del Garda per soccorrere i feriti provocati da un violento scontro tra una motocicletta e un’automobile nella galleria Orione sulla statale 45 Bis Gardesana Occidentale. La strada è stata chiusa per permettere l’intervento, attivato alle 12.30 di domenica 6 agosto. Due i feriti in codice rosso, ora in rianimazione, in prognosi riservata, all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Doppio intervento dell’elisoccorso a Primiero. Dopo i sanitari dei giorni a Primiero e sabato a malga Ces (primo intervento del nuovo elicottero), il velivolo di emergenza del Nucleo trentino, è intervenuto domenica di prima mattina a Sagron Mis per un tragico malore in abitazione e nel pomeriggio a Cima Bocche per un infortunio non grave. Verso le 13 invece, l’elicottero del Suem ha soccorso un 71enne trentino al passo Brocon per un malore.

Nuovo incontro ravvicinato tra due persone e un orso sopra Roncone, dove nei giorni scorsi due cacciatori si erano trovati faccia a faccia con l’orsa F36 e il suo cucciolo. L’episodio è stato segnalato al sindaco di Sella Giudicarie, Franco Bazzoli, da una coppia del posto che si è trovata faccia a faccia con il plantigrado non distante da Malga Giuggia.

Due feriti in montagna, il Suem trova le piazzole dell’elisoccorso occupate dalle auto. Monta la polemica sull’inciviltà degli automobilisti giunti in Grappa per la cerimonia per i caduti della Grande Guerra.