Val di Breguzzo, ragazzino 13enne colpito da un tronco: è grave in ospedale

Un ragazzo di 13 anni di Sella Giudicarie è stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere stato travolto da un tronco nei boschi della Val di Breguzzo

Trento – La dinamica dell’incidente è in fase di valutazione. Il ragazzo, che si trovava con il padre in località Limes per fare legna, è rimasto schiacciato da un tronco. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 17. La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso, mentre sul posto si portava una squadra della Stazione Valle del Chiese, insieme ai Vigili del Fuoco, ambulanza e automedica.

Giunto sul posto, l’elicottero ha sbarcato in un prato poco lontano dal luogo dell’incidente il Tecnico di elisoccorso con l’equipe medica. L’infortunato, trovato incosciente, è stato stabilizzato, imbarellato e recuperato con il verricello a bordo dell’elicottero, per essere trasferito in gravi condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento.