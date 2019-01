Val d’Aosta al centro di un’indagine penale della Dda di Torino, Kaswalder: “Nemmeno l’autonomia speciale può rappresentare uno scudo di fronte a fenomeni criminosi gravissimi”

Connect on Linked in

La Valle d’Aosta è al centro di un’indagine penale della Dda di Torino, che desta grande allarme e preoccupazione, anche se vista dal versante opposto dell’arco alpino

Trento – “Terra di autonomia speciale come la nostra – scrive in una nota il presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder -, questo territorio regionale si trova a fare i conti con 16 arresti, tra cui quello di un consigliere regionale in carica, con ipotesi di reato centrate sull’associazione a delinquere di stampo mafioso. Gli inquirenti lavorano attorno all’inquietante scenario di una Valle raggiunta dalla ‘ndrangheta, che avrebbe inquinato non solo certi settori dell’economia e degli appalti, ma anche la regolarità di recenti competizioni elettorali.

Premesso che un quadro si potrà tracciare solo a indagine completata, mi sento di esprimere comunque un sentimento di sconcerto e di preoccupazione, a fronte degli autorevoli allarmi che sono stati più volte formulati riguardo alle strategie di infiltrazione della criminalità organizzata anche dentro contesti geograficamente e culturalmente molto lontani dalle terre d’origine del fenomeno. Le notizie che arrivano da Aosta devono avvertirci che nemmeno l’autonomia speciale può rappresentare uno scudo di fronte alla “contaminazione” di fenomeni criminosi gravissimi.

Voglio esprimere – conclude Kaswalder – la mia vicinanza alle istituzioni autonomistiche aostane, consapevole che proprio oggi il Consiglio regionale della Valle – dopo avere sospeso ieri i lavori in seguito allo choc per gli esiti dell’operazione Geenna – ha approvato una mozione per rilanciare l’impegno a fare tutti argine alla criminalità organizzata. Con la fiducia che magistratura, forze dell’ordine e articolazioni sane della nostra società trentina sappiano fare tesoro di questi allarmi per mettere in atto ogni necessaria azione di prevenzione”.