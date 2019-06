Val Canali, Attimi di paura per due cordate colpite da scarica di sassi sulla via “Pentagramma”

Print This Post

Si è concluso domenica alle 15.30 l’intervento sulla via ‘Pentagramma’ in Val Canali, nel Primiero. Soccorse due cordate

Primiero – Val Canali (Trento) – L’emergenza è scattata in tarda mattinata, verso mezzogiorno, quando il primo elicottero stava rientrando dall’incidente motociclistico di Siror, un secondo velivolo si dirgeva proprio verso la Val Canali per una nuova emergenza in quota.

Il Soccorso Alpino di zona ha soccorso due cordate composte complessivamente da quattro persone, parte di uno stesso gruppo.

Una scarica di sassi ha colpito lo scalatore alla guida della prima cordata – un uomo di Faenza (Ra) del 1964 – mentre stava affrontando il terzo tiro, facendogli perdere l’appiglio e facendolo scivolare per una decina di metri. Nell’impossibilità di proseguire a causa delle ferite riportate dall’uomo, è stato lanciato l’allarme.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino ha chiesto l’intervento dell’elicottero. Con il verricello il Tecnico di Elisoccorso ha caricato a bordo il ferito e il suo compagno di cordata e li ha trasportati all’ospedale Santa Chiara di Trento.

La seconda cordata, che si trovava poco più sotto, è stata raggiunta da una squadra di soccorritori – calatasi dall’alto dopo essere stata elitrasportata in cima alla via – e accompagnata fino a Malga Canali.