Vaia, pubblicato il secondo Report sull’attuazione del Piano di Azione

L’attività di esbosco e ripristino dei boschi danneggiati è stata autorizzata dal Dpcm del 10 aprile nonostante il lockdown

Trento – Durante l’emergenza pandemia le attività forestali legate al dopo-Vaia hanno potuto continuare. Il Dpcm del 10 aprile scorso, infatti, ha autorizzato la loro piena ripresa nonostante il lockdown dovuto al Coronavirus, consentendo così di riavviare gli interventi previsti dal Piano d’Azione Vaia, sia per ciò che riguarda il ripristino ed adeguamento delle infrastrutture, sia nella parte di utilizzazione delle piante schiantate.

La recente pubblicazione del Report riguardante lo stato d’attuazione a fine 2019 del Piano d’Azione offre l’occasione di tracciare un primo bilancio delle molte attività sinora realizzate. In Trentino il danno alle foreste è stato molto rilevante. L’area colpita da schianti è risultata essere di 19.500 ha, di cui 12.500 danneggiati in maniera consistente. Da subito l’Amministrazione provinciale ha elaborato uno specifico Piano operativo per la gestione della situazione emergenziale, occupandosi nella prima fase prevalentemente di ripristino delle infrastrutture forestali, della formazione degli addetti ai lavori di taglio boschivo, di monitoraggi fitosanitari, di coordinamento delle attività di vendita e utilizzazione del legname schiantato e di pianificazione delle successive attività di ricostituzione.

Nel rapporto, disponibile anche sul sito del Servizio foreste e fauna della Provincia (https://forestefauna.provincia.tn.it/Documenti/SCHIANTI-2018/Schianti-Vaia-secondo-report-dicembre-2019) tutti i dati e gli aggiornamenti riguardanti le attività effettuate fino allo scorso dicembre 2019.

