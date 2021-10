“Vaia: il valore della rinascita”, dal 28 al 31 ottobre nelle valli di Fiemme e Fassa

Un bilancio dei progetti nati in seguito all’evento del 2018

NordEst – A tre anni dalla devastante tempesta che ha trasformato il paesaggio di tante località alpine, l’iniziativa “Vaia: il valore della rinascita”, dal 28 al 31 ottobre nelle Valli di Fassa e Fiemme, in Trentino, traccia un bilancio dei progetti nati in seguito all’evento meteorologico estremo dell’ottobre 2018. Quattro giorni di incontri con esperti, mostre, performance, laboratori, concerti, trekking sul territorio.

La quattro giorni, prende il via giovedì 28 ottobre alle 20.30 nella Sala Rosa del municipio di Predazzo con l’incontro “La Voce del bosco dopo la Tempesta: le cose fatte, quelle da fare, il bostrico, le prospettive “future”, dove esperti del settore tracciano le linee guida per la gestione delle foreste. Venerdì 29 ottobre alle 20.30 al Teatro Navalge di Moena l’Ensemble Canticum Novum si esibisce, invece, nel concerto “Il Cantico della Natura”.

Sabato 30 ottobre prende il via alle 9 da Moena l’escursione (facile e con accompagnatore di territorio) “Sulle tracce di Vaia”, con la partecipazione di Alessandro Bonacorsi, in arte Alle Tatoo. Il celebre tatuatore – detentore di diversi Guinness World Records, scrittore e ideatore di Mat75, il futuro museo del tatuaggio più grande al mondo che aprirà a Limodi vicino Modena, nonché appassionato di montagna e fenomeno sui canali social – nel corso della passeggiata, a Malga Roncac, sarà protagonista di un’interessante performance di tatuaggio, realizzando un’opera d’arte coerente con la tematica di Vaia. Il programma della manifestazione è arricchito da esposizioni ad hoc sia in Fiemme che in Fassa a cui tutti sono invitati (gli eventi sono gratuiti, ingresso con Green pass).