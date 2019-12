Vaia, 246.000 euro dalla campagna provinciale ‘Calamità Trentino 2018’

Posted on

C’è attesa per il nuovo confronto con il presidente della Provincia di Trento Ugo Rossi, sabato mattina in Comunità a Primiero. Pareri diversi in Giunta provinciale: l’assessore Gilmozzi spinge per il ‘trenino’ mentre Dallapiccola da mesi propone la cabinovia come soluzione alternativa Primiero (Trento) – L’incontro che si è tenuto mercoledì a Trento, fra i tecnici […]