Vaccino Sputnik, Marco Cavaleri (EMA): “Probabile ok a maggio”. Sequestrato in tutta Italia lotto Astrazeneca bloccato in Piemonte (AUDIO)

Sarà fornita a breve un’indicazione da parte della struttura Commissariale per l’Emergenza Covid per “evitare il rischio dello spreco di dosi”. L’ipotesi è quella di chiedere alle Regioni liste di riserva in caso di rinuncia alla somministrazione da parte di singoli cittadini

NordEst – Le attività di sequestro dei Carabinieri NAS sono in corso di svolgimento presso tutti gli HUB di distribuzione e i centri di vaccinazione dove sono state consegnate complessivamente 393.600 dosi relative al lotto di vaccino Covid-19 ABV5811 di AstraZeneca, già bloccato in Piemonte. Sospensione del vaccino confermata dalla Germania.

Per il vaccino anti-Covid di AstraZeneca “il rapporto tra benefici e rischi è considerato positivo e non vediamo alcun problema nella continuazione delle campagne di vaccinazione utilizzando questo vaccino”. Lo dice Marco Cavaleri, responsabile per la Strategia vaccinale dell’Agenzia europea del farmaco Ema, in audizione davanti alla Commissione Envi del Parlamento Europeo, a Bruxelles.

“Nello stesso tempo – continua Cavaleri – stiamo esaminando tutti i dati, in particolare gli eventi letali che sono stati riportati, per tentare di capire se ci sono cluster specifici di casi intorno a certi tipi di patologie o allo status medico dei soggetti, per raffinare il rapporto benefici/rischi di questo vaccino”.

Sul siero AstraZeneca “riceviamo dati dal Regno Unito. Come abbiamo già detto, stiamo rapidamente rivedendo tutte le evidenze di eventi tromboembolici con questo vaccino, per assicurarci di quale sia il rapporto tra benefici e rischi per l’uso di questo vaccino. Non riteniamo che le evidenze raccolte finora dimostrino che abbiamo davvero un rischio emergente che influenzi il rapporto benefici/rischi”, conclude.

Il vaccino russo

Sputnik “è un vaccino ben disegnato e merita l’interesse di tutti. Siamo bene lieti di collaborare con l’azienda produttrice e vedere se possiamo utilizzarlo in Europa, ma dobbiamo verificare gli standard di produzione rispetto alle aspettative. C’è un programma in corso e nelle prossime settimane vedremo se riusciremo ad approvare il vaccino. Ma prima della fine di aprile non saremo pronti per dare l’ok a Sputnik, più probabile maggio”. Lo ha affermato Marco Cavaleri, responsabile della Strategia vaccini dell’Agenzia europea per i medicinali, a 24 Mattino su Radio 24.

Astrazeneca: “Non stabilito nesso di causalità”

Marco Cavaleri ( EMA) a 24Mattino su Radio 24: “Astrazeneca, non è stabilito nesso di causalità con decessi – Giovedì decisione del comitato”. Sui decessi delle persone vaccinate con AstraZeneca “ad oggi il nesso di causalità non c’è, giovedì il comitato raccoglierà tutti i dati in base quello decideremo se fare qualcosa o meno”. Lo ha detto Marco Cavaleri, responsabile della Strategia vaccini dell’Ema (Agenzia europea per i medicinali) a 24 Mattino su Radio 24.