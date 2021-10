Vaccino Covid19: open day Mattarello sabato 23 ottobre. Un decesso e 36 positivi in Trentino, 57 nuovi casi in Alto Adige

Non ci sono stati ulteriori decessi. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 35, altri sei sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Inoltre sette persone si trovano in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Sale ancora il numero delle persone in quarantena che attualmente sono 1.738 (+85).