Vaccino Covid, Fugatti: “Solidarietà a medici e Cgil, vaccino priorità”. Terza dose sanitari, tamponi a stagionali (FARMACIE TN/BL)

NordEst – Nuovo appello in queste ore, del presidente della Provincia di Trento alla vigilia dell’entrata in vigore del green pass obbligatorio sui posti di lavoro. Il governatore trentino esprime inoltre solidarietà ai medici, dopo i sassi e le scritte trovate alla sede dell’Ordine in via Zambra a Trento e condanna con fermezza l’assalto alla sede della CGIL a Roma: “Le violenze vanno tutte condannate di qualsiasi matrice siano, in questo caso di estrema destra”.

Terza dose ai sanitari

In queste ore intanto, entra nel vivo la «fase terza dose» della campagna vaccinale anti Covid-19. Dopo gli ultra fragili e gli over 80 anche gli operatori sanitari potranno accedere alla «terza dose» del vaccino anticovid-19. Dalle 18.30 di giovedì 14 ottobre, il personale sanitario potrà prenotare la cosiddetta «dose booster» (o di richiamo) al CUP online dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari attraverso le apposite «card»: personale dipendente o convenzionato Apss e personale delle professioni sanitarie o di interesse sanitario.

Per poter procedere alla prenotazione dovranno essere trascorsi almeno sei mesi dall’ultima somministrazione; sarà comunque il sistema di prenotazione a verificarlo in automatico. La terza dose può essere prenotata in qualsiasi centro vaccinale del territorio e non necessariamente dove sono state fatte le prime due. Può prenotare la vaccinazione anche chi ha contratto il Covid e ha concluso il ciclo vaccinale con una sola dose.

Nel dettaglio, potranno prenotare la vaccinazione tutti gli operatori sanitari e gli operatori di interesse sanitario che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali. La «dose booster» o di richiamo va somministrata almeno sei mesi dall’ultima somministrazione per mantenere nel tempo un adeguato livello di risposta immunitaria: è previsto l’utilizzo del vaccino Comirnaty di Pfizer-BNT. Ad oggi, sono già oltre 5600 le terze dosi somministrate, considerate sia le «dosi di richiamo» per gli over 80 sia le «dosi addizionali» degli ultra fragili.