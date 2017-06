Vaccini: manifestazione a Trento e consegna petizione

Connect on Linked in

Iniziativa dell’associazione ‘Vaccinare informati’

Trento – Un centinaio di persone si sono riunite in piazza Dante a Trento per consegnare le firme raccolte nei giorni scorsi in modo spontaneo al fine di sollecitare il Consiglio provinciale ad intervenire sul decreto legge del Governo che rende obbligatorie le vaccinazioni per i minori.

“Non siamo contrari ai vaccini – ha affermato Patrizia Filippi, presidente di ‘Vaccinare informati’ – ma ribadiamo l’impegno per ottenere la libertà di scelta vaccinale e che la scuola sia aperta a tutti.

Dopo molte serate di discussione, siamo qui per consegnare al Consiglio le firme spontanee e per chiedere ai consiglieri di votare come padri e madri e non come politici.

Se le Regioni alzano la testa abbiamo 30 giorni di tempo per modificare il provvedimento”.