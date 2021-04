Vaccini e prenotazioni a Primiero: la Comunità invita a contattare il Settore Sociale per facilitare le operazioni

Come ampiamente comunicato nelle scorse settimane, la Comunità di Primiero, invita tutti gli utenti locali a rivolgersi agli uffici del Settore Sociale, nel caso di problemi con la prenotazione del vaccino o per eventuali difficoltà

Primiero (Trento) – Gli uffici dell’Ente informano che lo Spazio argento è disponibile per supportare i residenti nella Comunità di Primiero, per la procedura di prenotazione, cercando di risolvere eventuali problematiche con il coordinamento dell’Azienda sanitaria provinciale.

Può essere chiesto supporto al personale del Settore sociale – Spazio Argento contattando il numero di telefono 0439/64643 dalle 8:30 alle 12:00 (dal lunedì al venerdì) e dalle 14:30 alle 16:00 (dal lunedì al giovedì), muniti di tessera sanitaria.

I modelli per il consenso

Per ridurre i tempi di permanenza nei centri vaccinali si consiglia anche di presentarsi con i moduli per la vaccinazione già compilati, che si possono scaricare da questo link: https://www.apss.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/Moduli-vaccinazione-anti-Covid-19

Il portale provinciale

Le prenotazioni per il vaccino anti covid si effettuano sul portale del Cup online: cup.apss.tn.it/webportal/vaccinocovid . Anche in questo caso le persone che hanno il proprio medico di medicina generale che aderisce alla campagna vaccinale possono farsi vaccinare dal proprio medico. Per favorire il regolare flusso di accesso alle vaccinazioni si ricorda agli utenti di rispettare gli orari dell’appuntamento e di non arrivare con troppo anticipo.