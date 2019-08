Vaccini: 470 bambini esclusi da materne Alto Adige

Connect on Linked in

Solo multe per scolari dai 6 ai 16 anni non vaccinati

Bolzano – In vista dell’anno di formazione 2019/2020 che avrà inizio il 5 settembre a circa 470 bambini, iscritti alle scuole materne ma non in regola con i vaccini, è stata comunicata la decadenza dell’iscrizione.

In sostanza alle famiglie di 70 bambini delle scuole materne di lingua italiana e a 395 famiglie che hanno iscritto i loro figli agli asili in lingua tedesca sono state recapitate lettere di decadenza dell’iscrizione.

Se le famiglie faranno vaccinare i loro figli, questi potranno essere riammessi, anche se finiranno in fondo alla lista d’attesa. La riammissione si avrà comunque anche nel caso vi sia una prenotazione per le vaccinazioni dell’obbligo.

Per gli scolari dai 6 ai 16 anni di età non è prevista nessuna esclusione, ma se non si è in regola con le vaccinazioni scatteranno multe da 167 a 500 euro. I numeri degli scolari e studenti irregolari non sono ancora noti. Si stima che nella sola scuola di lingua tedesca siano circa 5.000 circa il 13-14%.