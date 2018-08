Vaccini: 22.000 firme contro la legge Lorenzin

Connect on Linked in

Dal Trentino Alto Adige alla ministra Giulia Grillo

Trento/Bolzano – Oltre 22.000 firme per chiedere “di superare rapidamente l’obbligo vaccinale e soprattutto le esclusioni dei bambini 0/6 anni dai servizi per la prima infanzia” verranno consegnate il 7 agosto alla ministra Giulia Grillo e al sottosegretario Maurizio Fugatti da due comitati spontanei nati rispettivamente in Trentino e in Alto Adige.

“I comitati chiederanno l’abrogazione del decreto 7 giugno 2017 n.70 convertito in Legge il 28 luglio 2017 e, in subordine, l’abrogazione delle coercizioni, delle sanzioni pecuniarie, dell’obbligo di presentazione della documentazione sullo stato vaccinale dei bambini, dell’esclusione dei bambini non vaccinati ai servizi educativi per l’infanzia, e dell’obbligo da parte del personale delle strutture della sanità pubblica e della Scuola di presentare l’autocertificazione sul proprio stato vaccinale”.

Lo riferiscono i primi firmatari delle due petizioni, Domenico Orecchio, che porterà le 7.036 firme del Trentino, e Andreas Pöder, che porterà le 15.114 dell’Alto Adige.