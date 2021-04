Vaccinazioni anti covid 70-74 anni in Trentino: 7.502 prenotazioni alle 11.30 di mercoledì

Alle 11 di stamani risultavano già 7.502 prenotazioni per la vaccinazione anti Covid-19

Trento – Alle 11 di mercoledì 7 aprile, risultavano già 7.502 prenotazioni per la vaccinazione anti Covid-19 delle persone che hanno fra i 70 e i 74 anni (tutti i nati dal 1947 al 1951). La campagna vaccinale trentina sta dunque proseguendo con determinazione, in base alle disposizioni del Piano nazionale.

Le prenotazioni per il vaccino anti covid si effettuano sul portale del Cup online: cup.apss.tn.it/webportal/vaccinocovid, rimangono aperte anche le altre prenotazioni, ovvero assistiti fra i 75 e i 79 anni, dagli 80 anni in poi, ad elevata fragilità o in base alla legge 104/92, personale scolastico, sanitario e forze dell’ordine.