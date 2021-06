Vaccinazione anti Covid anche nelle Farmacie del Bellunese

E’ possibile prenotare ed effettuare la vaccinazione anti covid anche nelle Farmacie del territorio che hanno aderito al progetto regionale e hanno concluso la formazione in Ulss1 Dolomiti

NordEst – Le Farmacie territoriali si configurano sempre più come uno snodo centrale nel sistema dei servizi sanitari, con il vantaggio di essere capillarmente diffuse nel territorio e quindi vicine al cittadino.

La vaccinazione in farmacia è gratuita e indicata per le persone sane (non rientranti nelle categorie estremamente vulnerabili). Nelle Farmacie territoriali è disponibile la modulistica per l’autodichiarazione e le informative, eventualmente scaricabili anche dal sito www.aulss1.veneto.it.

Le Farmacie dove sarà possibile effettuare la vaccinazione anti covid (previa prenotazione nella Farmacia stessa) sono le seguenti. L’elenco sarà aggiornato con nuove adesione e sarà disponibile sul sito www.aulss1.veneto.it

Dolomiti s.a.s. (Belluno)

Belluno Via Feltre 196 | Telefono: 0437 940165

Azienda Feltrina Servizi alla Persona – Farmacia Comunale “all’Ospedale”

Feltre Via Negrelli 7 | Telefono: 0439 396162

Minciotti dr.ssa Eleonora

Feltre Via XXXI Ottobre 17/19 | Telefono: 0439 840695

Azienda Speciale Agordo Servizi – Farmacia Comunale

Agordo Via Insurrezione 18/c | Telefono: 0437 62564

Girardi dr.ssa Ester

Longarone Via Roma 12 – CASTELLAVAZZO | Telefono: 0437 770585

Dolomiti s.a.s. (Trichiana)

Borgo Valbelluna Via Frontin 2/a – TRICHIANA | Telefono: 0437 554440

Dolomiti s.a.s. (Lozzo)

Lozzo di Cadore Via Roma 1 | Telefono: 0435 76052