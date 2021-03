Vacanze di Pasqua all’estero? Quarantena e tampone anche per Europa. Draghi e moglie vaccinati con AstraZeneca

NordEst (Adnkronos) – Il Ministro della Salute Roberto Speranza firma un’ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell’Unione Europea, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. La quarantena è già prevista per tutti i Paesi extra Eu.

Dopo Mattarella, anche Draghi e moglie vaccinati con AstraZeneca

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti martedì mattina alla vaccinazione anti Covid-19 nell’hub della Stazione Termini come previsto dal calendario della campagna vaccinale predisposto dalla Regione Lazio. Nell’ultima conferenza stampa, il presidente del Consiglio aveva reso noto di aver effettuato la prenotazione per il vaccino.