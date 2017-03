Va a camminare sul Grappa cade e muore

Connect on Linked in

Vittima un 57enne ritrovato senza vita dal Soccorso alpino

NordEst – È stato trovato morto il 57enne, di Bassano del Grappa (Vicenza) la cui scomparsa era stata segnalata ai carabinieri dalla moglie, preoccupata dal mancato rientro dell’uomo, uscito di casa per una passeggiata sul Grappa ieri sera.

Le ricerche a cura del Soccorso alpino con il Suem 118 e i carabinieri cinofili di Bassano lo hanno individuato in fondo ad una valle, vicino alle stalle di Malga Bocchette di Cima. L’uomo, che si era incamminato a piedi sul sentiero – non calzava le ciaspe – era scivolato per un centinaio di metri in un tratto ghiacciato riportando traumi fatali. Ottenuto il nulla osta dalla magistratura per la rimozione, i soccorritori hanno recuperato la salma.