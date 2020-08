Va a cercare funghi: caduta mortale a passo Palade: muore Fabio Cisana

L’uomo di 83 anni era originario di Bergamo

Trento/Bolzano – Alle ore 7 di lunedì mattina è stato ritrovato nella zona di Passo Palade nel comune di Senale-San Felice. il corpo senza vita del bergamasco Fabio Cisana di 83 anni. L’uomo, residente a Ponte San Pietro (Bg), si era allontanato dalla sua seconda casa nel comune di Fondo (Tn) per raccogliere funghi.

Visto che non era tornato a casa ieri nel tardi pomeriggio era scattata la ricerca dell’uomo da parte del soccorso alpino e dei vigili del fuoco. La ricerca è stata poi sospesa per un temporale che si è abbattuto sulla zona, ma è ripresa questa mattina.

L’uomo è stato ritrovato morto. L’ispezione cadaverica eseguita dal medico legale ha consentito di stabilire che la causa del decesso è naturale ed è riconducibile ad una caduta accidentale.

In breve

E’ morto sabato, poche ore dopo il ricovero in ospedale a Udine, l’escursionista di 61 anni, di San Vendemiano (Treviso), vittima di un incidente in montagna, mentre scendeva dalla Forcella del monte Duranno, in comune di Cimolais (Pordenone). L’uomo era stato raggiunto dal Cnsas della Valcellina: stabilizzato sul posto dall’equipe medica dell’elisoccorso Fvg, le sue condizioni erano apparse da subito disperate, dopo un volo di duecento metri sulle rocce. Nella carambola aveva anche perso il caschetto protettivo. Si occupano delle indagini i Carabinieri.