USA, E’ il “Trump Day”: Giuramento e Proteste in una America blindata (IL PROGRAMMA)

USA - E’ il giorno dell’insediamento di Donald Trump che arriva alla Casa Bianca con un record di impopolarità, il 54%. Si tratta della popolarità più bassa per un presidente appena insediato degli ultimi 40 anni, sottolinea il sondaggio del Washington Post. Ovazione per il presidente all’ingresso al Lincoln Memorial, in occasione del concerto per l’inaugurazione.

Il suo portavoce, Sean Spicer, ha detto che Trump pronuncerà un discorso “molto personale” e dai toni “filosofici”. “Il suo – ha sottolineato – sarà un discorso molto personale e sincero della sua visione del Paese”. “Spiegherà cosa significa essere americano, e illustrerà le sfide sulle quali dobbiamo confrontarci”, ha aggiunto, evocando in particolare le infrastrutture e l’educazione.

“Non si tratterà di un programma dettagliato – ha precisato – quanto piuttosto un documento filosofico, la sua visione del futuro del Paese, del ruolo del governo e di quello dei cittadini”. Seguendo una tradizione di lunga data, Donald Trump pronuncerà il suo discorso d’investitura davanti al frontone occidentale del Campidoglio, dopo aver prestato giuramento sulla Bibbia.

Il programma

E’ il giorno di Donald Trump, che dalle ore 12 di venerdì 20 gennaio (le 18 ora italiana) sarà ufficialmente il nuovo presidente degli Stati Uniti. A sancire l’insediamento sarà il giuramento, come vuole la tradizione, sulla Bibbia di Abramo Lincoln.

Ma c’è una novità: Trump giurerà anche sulla Bibbia che gli regalò sua madre il 12 giugno del 1955 dopo il diploma alla Sunday Church Primary School della First Presbyterian Church. Ad attendere lui e la sua squadra di governo, una giornata scandita da appuntamenti, a iniziare dalla funzione religiosa prevista alle 8.30 alla Chiesa episcopale di Saint John, fino al “Ballo della Libertà” che si terrà dalle 19.00 al Centro Congressi di Washington. Ecco il programma, punto per punto.

L’insediamento costerà 100 milioni (90 in meno di Obama)

Venerdì

8.30 – Donald Trump, il vice presidente Mike Pence e la squadra, insieme ad amici e parenti partecipano alla funzione religiosa che si terrà alla Chiesa episcopale di Saint John. Meglio conosciuta come la “chiesa dei presidenti” perché frequentata da tutti i capi di Stato, sin dai tempi di James Madison (1751 – 1836)

9.30 – Trump, Pence e le rispettive famiglie prendono un tè nel Portico sud della Casa Bianca, offerto dal presidente Barack Obama e da sua moglie Michelle.

10.00 – Il presidente Obama e il suo vice Joe Biden accompagnano i successori al Campidoglio per la cerimonia di inaugurazione

11.00 – La cerimonia prende il via

12.00 – Pence giura da vice presidente. Poi tocca a Trump, che pronuncia anche il discorso inaugurale

13.00 – Trump, Pence e le rispettive mogli presenziano al pranzo inaugurale al Campidoglio

14.30 – Trump e Pence passano in rassegna il picchetto militare al Campidoglio. Poi ha inizio la parata lungo Pennsylvania Avenue

15.00 – Trump e Pence assistono alla parata appena fuori dalla casa Bianca

19.00 – Il capo di Stato e il suo vice partecipano insieme alle mogli al “Ballo della Libertà” presso il Centro Congressi di Washington, seguito dal “Ballo militare” al Museo Nazionale.

Sabato

10.00 - Trump, Pence e le rispettive famiglie prendono parte alla Preghiera alla Cattedrale di Washington

