Us Primiero “Premio scuola-calcio”: vincitori in campo ma anche dietro i banchi

Connect on Linked in

Nell’ambito del programma di sviluppo territoriale avviato dal Settore Giovanile FIGC in tutto il territorio nazionale, è stato pubblicato nei giorni scorsi l’elenco delle Scuole Calcio Elite per la stagione sportiva 2018/2019. Un importante attestato, riconosciuto a 624 società, che ne certifica il lavoro svolto e pianificato in termini qualitativi e di crescita tecnica e formativa. Tra queste c’è anche Us Primiero calcio che nei giorni scorsi ha premiato i suoi studenti – calciatori nella sede della Comunità

Primiero (Trento) – La qualifica di Scuola Calcio Elite FIGC è legata al rispetto di determinati requisiti che le società sono tenute a rispettare, sia per quanto attiene la parte puramente tecnica, quindi con istruttori qualificati destinati a un definito numero di tesserati, che per ciò che comprende la sfera formativa ed educativa.

Un importante attestato, riconosciuto a 624 società, che ne certifica il lavoro svolto e pianificato in termini qualitativi e di crescita tecnica e formativa. A livello nazionale, il Veneto è la Regione più rappresentata con 78 società, seguita da Lazio e Campania, ma il Trentino non manca tra le migliori formazioni.

Giovani premiati

Us Primiero Calcio riserva infatti grande attenzione ai suoi giocatori, in campo ma anche in classe. Per questo, nei giorni scorsi è stato consegnato il “Premio scuola-calcio”.

Gli atleti sono stati suddivisi nelle categorie elementari, prima media, superiori. Sono stati poi premiati Alessandro Dalla Sega (Prima squadra) ed Elena Tollardo (Calcio femminile), laureati nel 2018, mentre Nicola Corona (Prima squadra) ha ricevuto il “Premio Itas” sia per aver conseguito la laurea che per l’impegno dimostrato all’interno della società nella veste di calciatore ed allenatore.

Martino Turra, presidente di Us Primiero Calcio, ha ricordato come la formazione, sia degli atleti che degli allenatori, abbia un ruolo fondamentale all’interno della società e ha sottolineato come scuola e sport possano e debbano essere complementari.

I riconoscimenti

Le classifiche sono state stilate tenendo conto del rendimento scolastico dell’atleta, attribuito in base ai voti dell’ultima pagella, e del merito sportivo, cioè riguardo le qualità tecniche, l’impegno e il comportamento mostrati sul campo da calcio.

Scuole elementari: 1. Marco Novelli, 2. Nicolò Gubert, 3. Erik Campigotto

Scuole medie: 1. Tommaso Loss, 2. Alessandro Zanon, 3. Biagio Debertolis

Scuole medie (seconda e terza media): 1. Andrea Antermite, 2. Gabriele Scalet, 3. Lorenzo Romagna

Scuole superiori: 1. Anna Dal Canton, 2. Massimiliano Orsega, 3. Alessia Bof