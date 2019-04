Uomini della Finanza ancora in azione in Trentino: sequestrati conti e due immobili di un Centro sportivo

Connect on Linked in

Il noto Centro smentisce ogni accusa

Trento – Si tratta di un noto centro sportivo tra i più noti di Trento, con oltre 3mila soci. Formalmente è una associazione sportiva dilettantistica ma secondo le indagini della Guardia di Finanza , svolgerebbe attività di natura commerciale con frequentatori non associati, attirati da sconti e promozioni.

Vantaggi indebiti per il nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle e per la Procura di Trento che tra l’altro configurano una concorrenza sleale verso le altre palestre.

Vantaggi che, stando alle verifiche fiscali relative agli anni dal 2012 al 2016, sono stati quantificati in 3 milioni di euro occultati al fisco e di 540mila euro di Iva evasa. Proprio per recuperare quest’ultimo importo – per il quale scatta la sanzione penale – la Procura ha disposto un “sequestro per equivalente” di beni. I finanzieri hanno così posto i sigilli ad oltre 230mila euro su vari conti bancari dell’associazione e del suo legale rappresentante e su una villa in collina a Trento per un valore di 310mila euro.

Il centro e l’associazione proseguiranno comunque la loro attività normalmente poichè si tratta per ora, di una fase ancora preliminare e con indagini in corso, che dovrà essere approfondita con le deduzioni delle parti, in fase giudiziaria.