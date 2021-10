Università Terza Età a Primiero: iscrizioni fino al 22 ottobre. Bando anche per assegni studio

C’è tempo fino al 22 ottobre per le iscrizioni all’universita’ della terza eta’ e del tempo disponibile a Primiero, per l’anno accademico 2021/2022, in ottemperanza con la normativa anti-covid vigente

Primiero (Trento) – Le iscrizioni si ricevono presso la sala Consiliare della Comunità di Primiero, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 previo appuntamento telefonico allo 0439 64641.

Si potrà accedere ai locali, indossando la mascherina e dopo essersi igienizzati le mani. I nuovi corsi prenderanno il via il 3 novembre in presenza. Quote d’iscrizione: attivita’ culturali euro 50,00 – attivita’ motoria: euro 30,00. Possono iscriversi ai corsi solo gli utenti in possesso di green pass.

