Università di Trento, 11,5 mln di risultato di bilancio 2020

Acquistata nuova sede per corso di laurea in medicina

Trento – Il Consiglio di amministrazione dell’Università di Trento ha approvato oggi il Bilancio unico d’ateneo 2020. Il conto economico – si legge in una nota – riporta proventi operativi per 194 milioni di euro, a fronte di 182,6 milioni di costi con un risultato positivo di 11,5 milioni.

L’università non ha registrato significative contrazioni di risorse, né le sofferenze di bilancio. I ricavi ammontano a 194 milioni di euro (+1,4 milioni rispetto al 2019). I proventi per la didattica si assestano sui valori dell’esercizio precedente (21,7 milioni), mentre i proventi da ricerche commissionate e con finanziamenti competitivi ammontano a 24,3 milioni.

I restanti ricavi sono composti principalmente da contributi dalla Provincia autonoma di Trento (128 milioni) dal Ministero dell’istruzione (8,3milioni9) e da altri enti, per un totale di 143 milioni, in aumento dell’1,5% rispetto allo scorso anno.

Il totale dei costi operativi è aumentato del 2,3% rispetto al 2019, attestandosi a 179 milioni di euro. L’aggregato è costituito per il 58% (104 milioni) da costi per il personale (aumentato del 5,9% per le nuove assunzioni) e per il 30,8% (55,3 milioni) da costi per la gestione corrente.