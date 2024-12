UniTrento a Primiero, prosegue l’offerta formativa da remoto (VIDEO)

Frequentare l’Università rimanendo a Primiero, anche quest’anno è possibile grazie al rinnovato accordo tra Comunità di Primiero e Dipartimento di Economia e Management di UniTrento

Primiero (Trento) – L’offerta formativa, partita già lo scorso anno, riguarda il corso di Laurea in Gestione Aziendale part time. Il corso, che può vantare una consolidata storia ultra decennale e che rimane unico nel suo genere in Italia, era stato pensato originariamente per lavoratori e lavoratrici ma negli anni è diventato un’opportunità anche per altre categorie di studenti e di studentesse che si trovano nella necessità di conciliare studio e attività varie. Le lezioni si svolgono infatti la sera con orario 17.30 – 21.30 dal lunedì al mercoledì, da metà settembre a metà di dicembre e da fine febbraio a fine maggio intercalate dalle sessioni di esame sulla base del calendario accademico.

La sede di Primiero si trova a Transacqua, nelle aule, messe a disposizione del progetto da parte dell’Istituto Comprensivo di Primiero, tra cui anche il nuovissimo “Business Lab”. In questi spazi dedicati le lezioni realizzate a Trento vengono trasmesse in diretta streaming. Il progetto risponde, come l’articolazione nelle altre Valli della Provincia, alla cosiddetta Terza Missione del Piano Strategico di Ateneo 2022-2027, nell’ambito della quale l’Università si propone l’obiettivo di evolvere insieme al territorio e di affiancare la società in un processo di maturazione fondato sui principi della crescita sostenibile e dell’innovazione. Il corso, articolato su quattro anni, permette di ottenere una laurea triennale (180 CFU) e ha l’obiettivo di fornire alle laureate e ai laureati:

valide e aggiornate conoscenze e competenze manageriali nell’ambito di un percorso formativo e di apprendimento costantemente monitorato e accompagnato da tutoraggio in sede;

strumenti di analisi e di gestione dei problemi organizzativi, finanziari e amministrativi delle aziende sia private che pubbliche, utili per un ingresso immediato nel mercato del lavoro.

Si tratta di un’iniziativa di grande importanza che mette a disposizione dei censiti un progetto di alta formazione “a km 0” che offre la possibilità di conseguire una laurea in Economia a coloro che vivono e abitano il territorio, senza spostarsi da esso. Questo rappresenta non solo un’opportunità di crescita per i singoli ma anche un investimento nello sviluppo sociale, economico, imprenditoriale e culturale dell’intera comunità. L’obiettivo è infatti quello di accrescere e di trattenere sul territorio risorse e competenze che poi verranno auspicabilmente spese sul territorio stesso, alimentando un circolo virtuoso di crescita, valorizzazione e sviluppo. Da segnalare che ad inizio 2025 verranno aperte le iscrizioni per l’anno accademico 2025-2026.

PER INFORMAZIONI:

oppure direttamente a:

Responsabile dell’offerta formativa part-time: professor Pier Luigi Novi Inverardi

email: pierluigi.noviinverardi@unitn.it

Orientamento e tutor sede centrale di Trento: dottoressa Martina Dell’Eva

email: martina.delleva@unitn.it

Tutor zona Primiero: dottoressa Alessia Daprà

email: alessia.dapra@unitn.it