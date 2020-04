“Una stagione sul sofà”: su YouTube prosegue la Rassegna dei Teatri del NordEst

Dopo il debutto in streaming sul palcoscenico virtuale di YouTube e oltre 3000 spettatori connessi dal divano di casa propria durante lo scorso weekend, i tre teatri del Nordest proseguono la loro tournée digitale per “Una stagione sul sofà” con tre nuovi spettacoli

NordEst – Il Teatro Stabile di Bolzano propone venerdì 3 aprile (ore 20.00) Tempo di Chet. La versione di Chet Baker.

Sabato 4 aprile (ore 20.00) è il turno del Teatro Stabile del Veneto con Il malato immaginario.

Il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia chiude il weekend con Play Strindberg domenica 5 aprile (ore 20.00).

La versione di Chet Baker, una produzione del Teatro Stabile di Bolzano nata dalla fusione e dalla sovrapposizione tra scrittura drammaturgica di Leo Muscato, che ne cura anche la regia, e Laura Perini e partitura musicale curata e interpretata dal vivo Paolo Fresu (tromba, flicorno) affiancato da Dino Rubino (piano) e Marco Bardoscia (contrabbasso). Lo spettacolo fa rivivere uno dei miti musicali più controversi e discussi del Novecento.

Continua il palinsesto quotidiano del Teatro Stabile del Veneto

Non si fermano le proposte del palinsesto del Teatro Stabile del Veneto, che dopo il successo delle prime settimane continua ogni giorno ad intrattenere il pubblico su tutti i suoi canali social, Facebook, You Tube e Instagram, con la rassegna di fiabe e racconti “Famiglie connesse”, il laboratorio teatrale di cittadinanza online condotto da Mattia Berto “L’ora d’aria” e gli “aperitivi letterari” con le video-letture di grandi romanzi a cura degli allievi della Scuola Teatrale d’Eccellenza.

Gli audiospettacoli del Teatro Stabile di Bolzano

Ad arricchire la programmazione dei teatri del Nordest è l’iniziativa dello Stabile bolzanino che, nell’anno in cui festeggia i 70 anni, partecipa a questa inedita stagione mettendo a disposizione del pubblico una collana di “audiospettacoli” che ripercorrono gli ultimi decenni di storia. Ogni martedì e ogni sabato fino al 30 maggio sulla pagina del sito www.teatro-bolzano.it/podcast, il TSB mette a disposizione un podcast per ascoltare alcuni degli spettacoli di maggior successo creati a Bolzano e presentati in tour nei principali teatri d’Italia. L’ascolto delle parole dei testi teatrali avvolge, accompagna, lascia spazio all’immaginazione e alla fantasia, conduce a riflessioni, amplia gli orizzonti anche e soprattutto in questo periodo di quarantena. Rivivono in questa maniera grandi classici e testi contemporanei in un percorso sinuoso nella vita del TSB che porta dall’”Amleto” del 1973 al “Macbeth” del 2019, passando per “Il Gabbiano”, “La brigata dei cacciatori”, “La pulce nell’orecchio”, “Ciò che non può dire. Il racconto del Cermis”, “La Rosa Bianca”, “Coppia aperta quasi spalancata”, “Medea”, “Exit”, e “Enrico IV”, solo per citare alcuni titoli.

Il Rossetti coinvolge il pubblico sui propri canali social

Nel primo periodo di emergenza il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia ha scelto di concentrarsi anche sui social, sulla comunicazione di servizio relativa alle sospensioni dell’attività e alla riprogrammazione degli spettacoli. Nelle prossime settimane si attiveranno invece sui canali social del Teatro alcune iniziative di coinvolgimento del pubblico e di alcuni fra gli attori che hanno partecipato alle recenti stagioni.