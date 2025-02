“Una Corsa per la vita”: presentazione del nuovo corso di formazione il prossimo 11 febbraio

Serata di presentazione del nuovo corso di formazione a Mezzano

Primiero (Trento) – L’Associazione “Una Corsa per la Vita” di Primiero, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la comunità locale. Da anni, questa organizzazione di volontariato si impegna nella formazione e nel supporto alle emergenze, contribuendo a salvare vite e a diffondere una cultura della solidarietà e del soccorso.

Il nuovo corso per soccorritori volontari

Il prossimo martedì 11 febbraio 2025, alle ore 20, presso la sede di Mezzano in via Val Noana n. 67, si terrà la serata di presentazione del nuovo corso per soccorritori volontari. L’obiettivo principale di questo corso è formare persone capaci di intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza, fornendo il primo soccorso e supportando le operazioni di salvataggio. L’iniziativa è aperta a tutti coloro che desiderano mettersi al servizio della comunità, offrendo il proprio tempo e le proprie energie per un’attività di grande valore umano e sociale.

L’Associazione “Una Corsa per la Vita” non si limita solo alla formazione, ma è attivamente coinvolta in operazioni di emergenza con ambulanze, elisoccorso e squadre specializzate. La presenza di volontari ben addestrati fa la differenza in momenti critici, garantendo interventi rapidi ed efficaci. L’associazione lavora in sinergia con il sistema sanitario e con le autorità locali per assicurare un servizio efficiente e capillare.

Come Partecipare. Chiunque fosse interessato a prendere parte al corso o volesse maggiori informazioni può contattare l’organizzazione:

mail: segreteria@unacorsaperlavita.com

segreteria@unacorsaperlavita.com telefono: 351 / 5137448 (Presidente Salvatore Pischedda)

Guarda il servizio dal Tg della Comunità di Primiero