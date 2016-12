Una app per prenotare la babysitter? Da oggi si può

Il servizio riguarda i bambini e i ragazzi dai 3 mesi ai 17 anni

Trento – Da oggi è attiva Tata app, l’applicazione per telefonini della cooperativa sociale Progetto 92 sviluppata dalla Fondazione Bruno Kessler.

Tata app, disponibile sia per ambiente Android che iPhone, permetterà alle famiglie di visualizzare i profili delle babysitter disponibili e i costi del servizio e di fissare un colloquio informativo con la tata più adatta a soddisfare le proprie esigenze.

Nei profili saranno indicate tutte le informazioni per effettuare la scelta dell’addetta: la fascia di età per la quale è più formata, il numero dei bambini che è disposta ad accudire, i giorni e gli orari, le competenze linguistiche, l’eventuale sostegno ai compiti, se automunita.

Il servizio, che riguarda i bambini e i ragazzi dai 3 mesi ai 17 anni, tutela la famiglia garantendo la preparazione e l’affidabilità delle tate e sollevandola da tutti gli oneri di gestione.

Tutte le babysitter dispongono di qualifiche professionali e di esperienze certificate nel settore educativo o della cura e custodia. Progetto 92 ne monitora l’aggiornamento professionale annuale, in linea con la normativa provinciale. La cooperativa, inoltre, garantisce la selezione e formazione del personale addetto al servizio, la gestione contrattuale e contabile del rapporto con le famiglie, la gestione dei buoni di servizio riconosciuti dalla Provincia a chi ne ha i requisiti.

La tariffa oraria è fissata in 14,90 euro, con possibilità di sconti fino a 5,5 euro attraverso i buoni di servizio.

Le addette al servizio tata app sono attualmente una ventina, con un’età compresa fra i 24 e i 50 anni.

Nella prima fase il servizio sarà attivo solo a Trento, ma sarà gradualmente potenziato estendendo la copertura territoriale grazie alle sinergie di Progetto 92 con altre cooperative sociali.

La app può essere scaricata gratuitamente e comprende anche la funzione che calcola il preventivo. Tutte le informazioni sul servizio potranno essere reperite in Internet sul sito: www.tata-app.it Resta sempre la possibilità di rivolgersi alla cooperativa via mail o chiamando il numero dedicato 320.7734717.

Anche prima dell’avvento della app, ricorrendo a modalità meno tecnologiche, la cooperativa Progetto 92 offriva il servizio delle tate a domicilio. Dal 2013 ha erogato più di 10.000 ore di servizio, con una media mensile di 250 ore.

La presentazione della nuova app è avvenuta stamani alla Federazione Trentina della Cooperazione. Il direttore di Progetto 92, Marco Dalla Torre, e Michelangelo Marchesi, responsabile dell’Area sviluppo e progettazione sociale, hanno evidenziato come il nuovo servizio tuteli i bambini destinatari e le famiglie e nel contempo aiuti le addette ad uscire dal sommerso e ad avere un inquadramento contrattuale. Michele Trainotti, Innovation Manager della Fondazione Bruno Kessler, ha spiegato come il processo di costruzione di Tata app abbia coinvolto, oltre ad una serie di figure professionali, dal designer allo sviluppatore, anche l’utente finale.

Alla presentazione sono intervenuti anche Chiara Maule, assessora alla partecipazione e innovazione del Comune di Trento, che ha sottolineato come la tecnologia possa aiutare la vita delle famiglie, e il presidente della Cooperazione Trentina Mauro Fezzi, che ha indicato nell’iniziativa di Progetto 92 una buona pratica che le cooperative sociali sono impegnate ad estendere ad altri bisogni della nostra comunità.