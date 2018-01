Un ponte tra Primiero e l’Africa: volontari impegnati da tempo con progetti in Tanzania, Costa d’Avorio, Madagascar e non solo

Connect on Linked in

Nelle prossime settimane sarà a Primiero padre Bruno Dall’Acqua per raccontare l’importante esperienza in Madagascar che sta coinvolgendo molti amici primierotti. Ma il legame di Primiero con l’Africa dura davvero da molto tempo con molte iniziative realizzate

Primiero (Trento) – Diventa sempre più stretto il legame tra il territorio di Primiero e molte missioni in Africa.

Proprio in questi giorni, arriverà in Congo il decano di Primiero don Giuseppe Dapra con alcuni volontari locali, nella missione di Kimbondo, che da tempo è legata al Trentino: dalla Val di Fassa al Primiero.

Sempre in queste settimane, alcuni volontari dell’associazione Amici dell’Africa di Primiero, si trovano invece in Costa d’Avorio per seguire molti progetti lanciati in questi anni in varie zone. La stessa associazione ha realizzato iniziative anche in Tanzania, grazie al supporto di artigiani e piccoli imprenditori locali, che d’inverno mettono a disposizione il loro tempo sostenendo le azioni in campo ormai da tanti anni.

Altri primierotti sono stati nel passato più volte anche in Chad e in Burundi e in altre zone africane.

Infine, da segnalare anche i primierotti che negli ultimi mesi si sono recati in Madagascar, per sostenere la missione di padre Bruno Dall’Acqua (nel video in basso) che sta realizzando un grande ospedale con il supporto locale.

Nei prossimi giorni padre Bruno sarà proprio a Primiero per incontrare i volontari e parlare dei progetti in corso. Sabato 3 febbraio si terrà una cena missionaria aperta a tutti, su prenotazione, mentre domenica 4 febbraio il missionario in arrivo dal Madagascar, celebrerà la santa messa a Mezzano e Imèr.

Il progetto Madagascar – Primiero