Un nuovo caso positivo in Alto Adige

382 tamponi analizzati nelle scorse 24 ore

Bolzano – Un nuovo caso di positività al coronavirus in Alto Adige: lo segnala l’Azienda sanitaria provinciale i cui laboratori, nelle ultime 24 ore, hanno effettuato 382 tamponi. Il totale delle persone che, sulla base dei test effettuati, risultano aver contratto l’infezione da Covid-19, dall’inizio dell’epidemia, sale così a 2.648%.

Non si registrano nuovi decessi e resta stabile anche il numero dei pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri: sono 5 ai quali si aggiungono sei persone ospitate come casi sospetti presso le strutture dell’Azienda sanitaria. Nessun paziente è ricoverato in terapia intensiva.

Attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare 244 persone, mentre sono 2.273 (una in più rispetto ad ieri) quelle guarite dal Covid-19. A queste si aggiungono 869 persone che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test.

In breve

È stato trovato nel bosco dai vigili del fuoco di Peio fra le 21.30 e le 22 di lunedì sera il corpo di Fabio Moreschini, 84 anni, falegname in pensione. La famiglia ha dato l’allarme quando non ha visto l’uomo, che era uscito per cercare funghi verso le 15, rientrare a casa. I soccorritori lo hanno trovato in un canalone, dove l’uomo, verosimilmente, è caduto dopo essere scivolato.