Un morto dopo un incidente tra un’auto ed un camion in A22

La vittima, che era alla guida dell’auto, aveva 36 anni

NordEst – Un uomo di 36 anni è morto alla guida della sua auto dopo essersi scontrato con un mezzo pesante. L’incidente si è verificato poco dopo mezzogiorno in Trentino, sull’autostrada del Brennero, al chilometro 164, in carreggiata nord, in località Lizzana. Sul posto il personale della Polizia stradale che si sta occupando dei rilievi del caso, oltre ai vigili del fuoco e al personale sanitario.

In breve

Concluse le operazioni di bonifica di ordigni esplosivi a presunto caricamento chimico in Trentino. Gli artificieri dell’Esercito hanno neutralizzato complessivamente 61 proiettili d’artiglieria di vario calibro risalenti al primo conflitto mondiale e recuperati in alta montagna, nel Parco naturale Adamello Brenta.