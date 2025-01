A22, tragico schianto tra due mezzi: muore giovane 21enne

A perdere la vita un giovane di 21 anni di origini indiane, residente in provincia di Bergamo, morto sul colpo dopo aver tamponato con il suo furgone (cassonato) un camion che lo precedeva. Il giovane lavorava per un’azienda altoatesina. Sul posto la polizia stradale, il personale sanitario e i vigili del fuoco

NordEst – Un uomo è morto in un incidente stradale che si è verificato poco prima delle 12.30 in A22, in carreggiata sud, tra San Michele e Trento Nord, all’incirca all’altezza di Nave San Rocco. Il furgone guidato dalla vittima ha impattato violentemente contro un mezzo pesante. Sul posto la polizia stradale, il personale sanitario ed i vigili del fuoco volontari. Il traffico ha subito pesanti ripercussioni, con lunghe code.