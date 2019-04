Un nuovo mezzo per “Mano Amica” e Hospice “Le Vette” di Feltre, grazie ai fondi raccolti dal Lions Club Primiero San Martino di Castrozza

Connect on Linked in

Raccolti 14.500 euro che serviranno per acquistare un mezzo di trasporto per il servizio di cure palliative a domicilio. La realtà solidale feltrina è in prima linea nell’assistenza ai malati terminali e le loro famiglie, con i propri medici e volontari sempre pronti a prestare servizio anche a Primiero e Vanoi. Da tempo, Primiero è legato al vicino ospedale di Feltre da una importante convenzione sanitaria

Primiero (Trento) – I fondi raccolti, sono il ricavato dei Giochi Invernali Lions che si sono tenuti sulle nevi di San Martino di Castrozza dal 31 gennaio al 2 febbraio, derivati dalle iscrizioni alle gare e dal contributo dei tanti sostenitori che hanno condiviso di aiutare finanziariamente l’ente per gli insostituibili servizi forniti ai valligiani. Molti sono stati i sostenitori del progetto con artigiani, imprenditori, albergatori e operatori in campo.

Il nuovo mezzo

La destinazione dei 14.500 euro è già stata decisa: serviranno per l’acquisto di un’autovettura Fiat Qubo per raggiungere Primiero e Vanoi, assicurando l’attività nelle cure palliative a domicilio. “Dopo aver esaminato le esigenze delle locali associazioni di volontariato, ha spiegato il presidente Lions Edy Zagonel, i soci Lions hanno deciso di sostenere l’associazione Mano Amica nel proprio non facile ma indispensabile compito. Il suo operato è molto apprezzato a Primiero, dove ogni giovedì i suoi volontari si recano per le cure a domicilio”.

La consegna dell’assegno

E’ avvenuta nei giorni scorsi a Primiero, alla presenza di Paolo Biacoli, presidente di Mano Amica, accompagnato dalla responsabile servizio cure palliative e Hospice Le Vette, Roberta Perin. Edy Zagonel, con la stretta di mano a Paolo Biacoli, ha espresso la soddisfazione dei “Lions di Primiero San Martino di donare l’intero ricavato dei Giochi Invernali 2019 all’associazione Mano Amica per sostenerla nell’assolvere alla sua fondamentale finalità di assicurare assistenza ai malati terminali e alle loro famiglie”.

E ha aggiunto: “Ringrazio di cuore i numerosi sostenitori, sponsor e associazioni che non hanno fatto mancare il loro generoso contributo per questo importante e sentito service” e Paolo Biacoli ha risposto: “Il contributo davvero straordinario del Lions Primiero San Martino a Mano Amica costituisce un incentivo per tutti i nostri volontari a prestare sempre più e sempre meglio la propria presenza a favore dei pazienti terminali, a fianco degli operatori dell’Ulss feltrina”.