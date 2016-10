Un cammino interiore a passo di trekking

Un’occasione unica per scoprire alcuni dei luoghi più significativi di Trento e dei suoi dintorni, seguendo un percorso tra arte e fede

Trento – Il prossimo 31 ottobre, in tutta Italia, si celebra la Giornata nazionale del Trekking urbano giunta alla 23ª edizione. Anche Trento, insieme ad altre 50 città italiane, propone un itinerario ad hoc nell’anno del Giubileo: un viaggio nelle contrade della città del Concilio, alla scoperta delle “Porte Sante”.

Il ritrovo è fissato alle 10 davanti all’Ufficio Informazioni dell’Azienda per il Turismo in piazza Dante, per dirigersi subito verso la basilica di Santa Maria Maggiore, l’importante chiesa che, insieme alla Cattedrale, fu sede del Concilio di Trento. Percorrendo poi via Cavour si raggiunge la splendida piazza Duomo dove, attraverso la Porta Santa “Porta della Misericordia”, si accede alla Cattedrale.

L’itinerario proseguirà da piazza d’Arogno verso via Garibaldi e via Mazzini, fino a piazza Fiera dove si trova il Palazzo Vescovile, sede della Curia. Poco distante si può visitare la chiesa di Santa Chiara dove si trova la “Porta della Sofferenza”.

Di seguito si raggiunge nella vicina via Travai la “Porta della Solidarietà”, aperta accanto al Punto d’Incontro, luogo dell’accoglienza dei poveri e degli emarginati. Continuando per l’antico viale delle Albere – l’attuale via Madruzzo – si raggiungerà l’omonimo palazzo rinascimentale e l’ultimo fiore all’occhiello della città, il MUSE-Museo delle Scienze progettato da Renzo Piano. Percorrendo poi via Roberto da Sanseverino, la strada che costeggia il fiume Adige, si potrà vedere – al di là del fiume – l’edificio dell’Opera Bonomelli, luogo fortemente simbolico per la città di Trento dove da decenni vi trovano accoglienza gli emarginati.

E proprio qui è stata aperta la “Porta della Carità”. Attraversato il ponte San Lorenzo, si salirà poi sul Doss Trento, l’altura che sovrasta la città dove si erge il mausoleo dedicato a Cesare Battisti del quale ricorre, proprio quest’anno, il centenario dalla morte.

L’escursione proseguirà fino all’ingresso delle Gallerie di Piedicastello, i due tunnel stradali in disuso trasformati nel museo dedicato alla storia del Trentino, per terminare sul sagrato dell’antica chiesa di Sant’Apollinare.

Il tempo di percorrenza dell’itinerario è di circa 3 ore per una lunghezza complessiva di 3 chilometri. Per l’occasione è stato predisposto un pacchetto-vacanza valido nel weekend 30 ottobre – 1 novembre per due notti con prima colazione e una cena tipica a partire da 132 euro.