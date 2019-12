Un anno di Consiglio provinciale: il presidente Kaswalder incontra la stampa

Tempo di bilanci per l’assemblea provinciale

Trento – Il presidente Walter Kaswalder ha osservato, riprendendo una proposta già lanciata dal capogruppo del PD Giorgio Tonini, che per l’esame delle leggi finanziarie sarebbe opportuno lasciare più spazio all’interno delle Commissioni per approfondire i temi, così da alleggerire i lavori d’aula. 29 riunioni dei Capigruppo, 29 incontri con l’Ufficio di Presidenza, di cui uno a Luserna, 77 sedute del Consiglio per 245 ore di lavori, 147 sedute di Commissione per un totale di 255 ore, 14 disegni di legge approvati, 39 proposte di mozione e 152 ordini del giorno.

Questi i numeri dell’attività legislativa. Il Consiglio provinciale ha poi accolto 90 circoli anziani in visita, per un totale di 2700 persone solo dal mese di aprile. Con il prossimo anno, ha annunciato Kaswalder, si partirà anche con un progetto rivolto agli studenti, secondo una nuova modalità organizzativa che sarà oggetto di una conferenza stampa dedicata.

I giovani, ha detto il Presidente, sono infatti uno dei focus su cui mirare sforzi ed energie: per salvaguardare la nostra autonomia occorre partire dai ragazzi, che devono conoscere la storia della loro terra ed essere consapevoli del valore dell’autonomia e dei vantaggi dell’autogoverno. 5 le mostre organizzate dalla Presidenza a Palazzo Trentini, delle quali Kaswalder ha citato in particolare quella sul Sacro Cuore di Gesù e la rassegna dedicata alle opere pittoriche di Alba Chiara, la giovane di Tenno, vittima di femminicidio nel luglio di due anni fa. Su questo tema, ha notato Kaswalder ricordando i 3 convegni svolti a margine della mostra dedicata alla ventitreenne di Tenno, non possiamo in alcun modo abbassare l’attenzione, perché è inaccettabile che ancora tante donne muoiano per mano di chi dovrebbe amarle e proteggerle.

Infine, il Presidente ha ricordato la recente giornata dei Palazzi istituzionali di Via Manci, Palazzo Trentini e Palazzo Saracini-Cresseri, sede della Sat. Una bella occasione per rinsaldare il rapporto di vicinato tra i due palazzi divisi dal vicolo della Sat, che ispirerà in futuro nuove, originali iniziative.

In breve